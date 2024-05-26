روسيا.. أسمدة حيوية تعتمد على بكتيريا تعيش في الصخور

اكتشف باحثون روس أنه يمكن استخدام بكتيريا من نوع Nocardia mangyaensis التي تعيش في الصخور كأساس لإنتاج أسمدة حيوية توفر العناصر المعدنية اللازمة لزيادة إنتاجية المزروعات.

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وتقول البروفيسورة مارغريتا شاريبوفا من جامعة قازان الفيدرالية: "إحدى الطرق الصحية بيئيا لزيادة إنتاجية المزروعات هي تسميد التربة بالمنتجات البيولوجية البكتيرية، وسوف تساعد البيانات التي حصلنا عليها على تطوير الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية من خلال التعديل المستهدف للبكتيريا لتحسين صحة التربة وزيادة الإنتاجية. وتزيد مقاومة النبات لمختلف المؤثرات".

واتضح للباحثين أن سلالة البكتيريا Nocardia mangyaensis، التي اكتشفوها عند دراستهم عينات من معدن الهيدرومغنسيت الموجود في رواسب صخور خليلوفسكي المتحولة في منطقة أورينبورغ، مناسبة تماما لهذا الغرض. وقد تبين لهم أن هذه البكتيريا ومثيلاتها في التربة، قادرة على امتصاص أيونات الحديد من التربة ونقلها إلى النباتات.

واستنادا إلى هذه الميزة للبكتيريا المذكورة قرر الباحثون فك رموز بنية جينوم البكتيريا وحللوا العناصر المعدنية المفيدة للنباتات، للتأكد من إمكانية استخدامها كأحد المكونات "الحية" للأسمدة.

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وأظهرت نتائج التحليل أن هذه االبكتيريا تنتج مجموعة واسعة من الجزيئات الحاملة للحديد التي يمكنها بفعالية امتصاص أيونات الحديد من الوسط المحيط، بالإضافة إلى عدد كبير من الهرمونات النباتية والببتيدات الدهنية والمواد ذات النشاط المضاد للأكسدة والفطريات. كما أنها تنتج الببتيدات التي يمكنها الارتباط بعدد كبير من الأيونات المعدنية.

ووفقا للخبراء، سيساعد إضافة الأسمدة الحيوية المحتوية على البكتيريا المكتشفة إلى التربة، النباتات على تجنب نقص الحديد وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، فضلا عن تقليل خسائر المحاصيل من الأمراض وعوامل الإجهاد.

المصدر: تاس