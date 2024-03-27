العلماء الروس يحولون الخث إلى سماد صديق للبيئة

تمكن علماء جامعة ستافروبول الزراعية من الحصول على سماد فعال صديق للبيئة من الخث، ما يسمح بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ويصلح للزراعة العضوية.

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ويقول مصدر في الجامعة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "يسمح استخدام الأسمدة بزيادة إنتاجية الحبوب بنسبة تصل إلى 5-10 بالمئة ويقلل من تكلفة استخدام الأسمدة المعدنية ويقلل استخدام نترات الأمونيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة. ويضمن السماد الجديد ربط وتحييد المواد الضارة الموجودة في التربة، ويمنع دخولها إلى النباتات، ما يزيد من السلامة البيئية".

ويشير فلاديمير سيتنيكوف رئيس الجامعة، إلى أن مجموعة من علماء الجامعة ابتكرت هذا السماد الذي أساسه الخث وإضافات معدنية- نتروجين وفوسفور وبوتاسيوم وكبريت وأيونات المعادن المخصبة.

ويبلغ معدل استخدام السماد الجديد 0.5 لتر للهكتار الواحد، في حالة تكرر الأستخدام.

ويشير المكتب الاعلامي للجامعة إلى أن تركيب لأسمدة المعدنية العضوية يهدف إلى تحقيق تأثير وقائي وعلاجي والسيطرة على نقص الزنك والنحاس في أنواع مختلفة من التربة. ونسبة المكونات العضوية والمعدنية في السماد متوازنة.

المصدر: تاس