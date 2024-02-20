روسيا.. مشروع طلابي لإنتاج الأسمدة من ريش الطيور

قدم الطالب في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أندريه ياكوفينكو، إلى مسابقة "الشركة الناشئة الطلابية"مشروعا لإنتاج الأسمدة من ريش الطيور والنفايات الحيوانية.

ولن يساعد هذا الابتكار المزارعين على التعامل مع نقص العناصر الدقيقة في التربة فحسب بل وسيساعد في الحفاظ على البيئة.

والمواد الخام الرئيسية للأسمدة هي ريش الدجاج والبط. وهناك العديد من مزارع الدواجن الخاصة والشركات الزراعية في منطقة ستافروبول بجنوب روسيا والتي تنتج الكثير من هذه النفايات. ولكن ليس فقط الريش يصلح للمعالجة، وإنما أيضا النفايات الثانوية غير الغذائية المحتوية على البروتين.

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وقال ياكوفينكو، البالغ من العمر 19 عاما، في حديث أدلى به لموقع RG الإلكتروني الروسي إنه يمكن محاولة صنع الأسمدة من العظام والأحشاء وغيرها من النفايات الناتجة عن إنتاج اللحوم. وعادة ما يتم التخلص من مثل هذه المخلفات ودفنها، والأضرار التي تلحق بالبيئة تعد هائلة".

وقال إيغور بلينوف، الأستاذ في قسم فيزياء وتكنولوجيا الهياكل والمواد النانوية بكلية الفيزياء والتكنولوجيا بجامعة شمال القوقاز الفيدرالية:" الطالب كان يدرس هذه المشكلة لمدة خمس سنوات على الأقل. وقد بدأ التطوير ليس بدافع الفضول البحثي، ولكن بعد طلب من الشركاء المحتملين".

وأوضح قائلا إن روسيا تواجه نقصا في الأسمدة حيث كان الكثير منها، وخاصة المخلبات والأسمدة الدقيقة، يأتي سابقا من أوروبا. ومع ذلك يوجد في العديد من المناطق الروسية نقص في العناصر النزرة في التربة، أي أن تطوير الأسمدة الجديدة هو أمر ضروري ومبرر اقتصاديا، وجاء الطلب بإجراء مثل هذه الأبحاث من المؤسسات الزراعية والمزارع الخاصة وكذلك من شركات الأسمدة التي طلبت تحسين منتجاتها.

ومضى قائلا إنه "بالإضافة إلى الريش، استخدم العلماء أيضا الحراشف والطحالب. وبعد معالجتها باستخدام التحلل المائي، حصلنا على خلاصة الأحماض الأمينية، والتي تم دمجها بعد ذلك مع العناصر الدقيقة، وبالتالي حصلنا على المنتج النهائي". وأضاف العلماء أنه لا يزال أمامهم بذل الكثير من الجهود لإيصال فكرتهم إلى مرحلة الإنتاج. ولكي تصل الأسمدة إلى المستهلكين، يجب أن يمر الابتكار بمرحلة الترخيص والفحص.

المصدر: تاس