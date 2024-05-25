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العلماء الروس يحصلون على صنف جديد من فول الصويا سريع النضوج

العلوم والتكنولوجيا

العلماء الروس يحصلون على صنف جديد من فول الصويا سريع النضوج
Globallookpress Michaela Begsteiger/imageBROKER.com
فول الصويا
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حصل علماء جامعة فورونيج للعلوم الزراعية بالتعاون مع علماء معهد علم الوراثة والخلايا التابع لأكاديمية العلوم البيلاروسية على صنف جديد من فول الصويا، سريع النضوج وغني بالبروتين.

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وتشير البروفيسورة تاتيانا فاشينكو من جامعة فورونيج، إلى أن الصنف الجديد الذي أطلق عليه اسم "فاسيليسا" سريع النضوج وتصل إنتاجيته إلى 2.9 طن من الهكتار الواحد ويحتوى على أكثر من 40 بالمئة بروتين. وقد استغرق العمل للحصول على هذا الصنف حوالي عشر سنوات.

ووفقا لها، لهذا الصنف الجديد من فول الصويا أهمية كبيرة، حيث عند زراعته بصورة صحيحة، سيعطي ربحا أعلى بنسبة 25 بالمئة.

وتشير البروفيسورة، إلى أن صنف "فاسيليسا" الجديد أدرج في سجل الإنجازات الانتقائية للدولة، وحصل على براءة اختراع. ووفقا لها لدى الجامعة إنجازات أخرى في مجال فول الصويا ستسجل لاحقا.

المصدر: تاس

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