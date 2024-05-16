روسيا.. ابتكار أول دواء في العالم لعلاج الاعتلال العضلي

أعلن أليكسي ديكين، مدير المركز المشترك للتكنولوجيات الوراثية بجامعة بيلغورود الوطنية للبحوث، أن أول دواء في العالم لعلاج الاعتلال العضلي اجتاز بنجاح الاختبارات ما قبل السريرية.

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ووفقا له يعتزم العلماء خلال العام الجاري تقديم طلب إلى وزارة الصحة للحصول على موافقة لإجراء الاختبارات السريرية على المرضى.

ويشير ديكين إلى أن الاعتلال العضلي (ضمور ميوشين)، هو مرض متقدم نادر يحدث لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما. ويرجع ذلك إلى عدم وجود البروتين المسؤول عن سلامة الخلايا العضلية.

ويقول: "ابتكر الدواء بالاشتراك مع شركة Artgen Biotech، وقد اقترحنا طريقة لعلاج المرض عن طريق توصيل الجين الذي يشفر البروتين المفقود إلى الخلايا العضلية بطريقتين: استخدام الفيروسات أو البلازميدات المرتبطة. ودرس الباحثون كلا شكلي الدواء من حيث الفعالية والسلامة".

المصدر: تاس