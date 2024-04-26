روسيا تسجل أول دواء في العالم ضد مرض "بيختيريف"

سجلت وزارة الصحة الروسية أول دواء في العالم لعلاج مرض "بيختيريف" وهو التهاب المفاصل الفقارية الرثوي، حيث يعتبر مرضا مزمنا يؤثر على العمود الفقري والمفصل العجزي الحرقفي.

وجاء في تقرير نشرته الوزارة:"سجلت وزارة الصحة الروسية الدواء المستهدف والفريد من نوعه في العالم لعلاج التهاب المفاصل الفقارية الرثوي، ووفقا لنتائج الاختبارات السريرية، فقد أظهر الدواء فعالية وسلامة عالية".

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تم تطوير الدواء من قبل العلماء من جامعة "بيروغوف" القومية الروسية للبحوث الطبية التابعة لوزارة الصحة الروسية ومعهد "شيمياكين وأوفتشينيكوف" للكيمياء العضوية الحيوية وبالتعاون مع شركة BIOCAD الروسية للصيدلة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد منحت الدواء تسمية seniprutug الدولية، وتحت هذا الاسم سيتم نشر المعلومات حول الدواء بين العاملين في المجال الطبي والصيدلاني في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن مرض "بيختيريف" هو مرض مزمن حيث تخطئ الأجسام المضادة في التعرف على أنسجة الغضروف والمفاصل باعتبارها أجساما غريبة، ويمكن أن يؤدي الألم والتصلب في العمود الفقري إلى محدودية الحركة.

يسمح الدواء المطور بتدمير الخلايا اللمفاوية التائية المرضية التي تهاجم خلايا جسم الإنسان.

وأكد أحد مطوري الدواء، وهو رئيس الجامعة القومية الروسية للبحوث الطبية سيرغي لوكيانوف أن الدواء المبتكر يساعد على إيقاف المرض تماما، وليس له أي تثبيط للمناعة وليس له أي تأثير إدماني.

وأوضحت الخدمة الصحفية أنه بعد تسجيل الدواء يمكن للشركة المصنعة للدواء أن تبدأ إنتاجه الصناعي.

المصدر: نوفوستي