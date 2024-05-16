طاجيكستان.. العثور على أطلال قصر قديم وتحف تعود إلى القرنين السادس والثامن

أعلن أليشر زاريبوف رئيس قسم المنهجة وتدريب الكوادر العلمية في متحف طاجيكستان الوطني، أن علماء الآثار اكتشفوا في مدينة بنجيكنت شمال غرب طاجيكستان أطلال قصر قديم.

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ويشير زاريبوف، إلى أن تاريخ القصر القديم المكتشف يعود إلى القرنين 6-8 ، وسوف يبدأ خبراء المتحف بالتعاون مع خبراء متحف الأرميتاج الروسي بدراسته في شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

وتقع أطلال القصر القديم في قرية شينوري كوخنا، التي هي جزء من بنجيكنت. القصر من طابقين. الطابق الأول من الطين والثاني من الطوب المحروق. وقد حدد العلماء من السخام الموجودة على الجدران أن القصر احترق ودمر نتيجة غزو الأجانب. ويعتقد أن القصر بناه الصغديون- شعب من أصل إيراني عاش في وادي نهر زرافشان وهم أسلاف الطاجيك المعاصرين.

وقد عثر العلماء أثناء التنقيب في الموقع، على قطع أثرية مختلفة - عملات نحاسية وفضية، وخواتم وغيرها.

وتجدر الإشارة، إلى أنه توجد عدة قصور مماثلة بمقاطعة صغد في طاجيكستان، أشهرها يقع على جبل موغ على بعد 60 كلم عن مدينة بنجيكنت. وقد أدرج هذا القصر مع المعالم التاريخية الأخرى الواقعة في ممر زرافشان-كاراكوم لطريق الحرير الكبير في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

المصدر: تاس