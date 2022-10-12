العثور على مخطوط قديم عن الأمير تيمور في طاجيكستان

عُثر في أحد أرشيفات دوشانبيه عاصمة طاجيكستان على مخطوط قديم باللغة الأوزبكية ، يسلط الضوء على سيرة الأمير تيمور.

ويعود المخطوط إلى عام 1618 الميلادي. أفاد بذلك المكتب الصحفي للمركز الجمهوري للدين والتنوير. وافترض الخبراء أن هذا العام هو عام كتابة نسخة من المخطوط الذي ألِّف قبل ذلك بكثير.

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وقال بدر الدين مقصود عضو الجمعية العالمية لدراسة وترويج التراث الثقافي الأوزبكي:"يمكن وصف هذا الكتاب عن الأمير تيمور بأنه أقدم مخطوط تركي وصل إلينا، مع العلم أن أقدم مخطوط تركي سابق عن الأمير تيمور يعود (حتى معارفنا الآن!) إلى عام 1713 الميلادي".

وتوجد في ختام المخطوط إشارة إلى تاريخ "رجب 1027 هـ" ، ما يوافق يونيو - يوليو 1618 الميلادي. وافترض الخبراء أن ذلك هو تاريخ تأليف نسخة من المخطوط الأصلي، وأن من المحتمل أن يكون قد كُتب قبل ذلك. ولا يزال من غير المعروف مَن هو الشخص الذي كتب المخطوط الأصلي، ومَن نسخه وأين تم نسخه.

المصدر: غازيتا. رو