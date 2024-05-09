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خبير عسكري يكشف ميزات دبابة Т-90М المحدثة

العلوم والتكنولوجيا

خبير عسكري يكشف ميزات دبابة Т-90М المحدثة
Sputnik
الدبابة T-90M في أرض المعركة
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أعلن الخبير العسكري أندريه كوشكين أن الدبابة T-90M ""Proryv هي تحديث كبير للدبابة Т-90 التي دخلت الخدمة الفعلية عام 2020 مشيرا إلى أنها تحظى بشعبية واسعة في الخارج.

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ويشير الخبير إلى أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تسلمت مؤخرا مجموعة من دبابات T-72B3M و T-90M المحدثة.

ويقول: "يجب أن أشير إلى أن الدبابة T-90M زودت ببرج جديد، وأصبحت تتميز بمظهر جميل وحديث إلى حد ما. كما جهزت بنظام كالينا للتحكم في الحرائق، ويمكنها استخدام الأسلحة وجهاز أوتوماتيكي جديد لشحن الذخيرة ومدفع مطور عيار 125 ملم، ومدفع مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد، وهو فعال جدا. وبالطبع تحسن مكان قائدها وعملية إطلاق النار. كما زودت الدبابة المحدثة بحماية من الجيل الثالث. أي أصبحت تلبي الاحتياجات المطلوبة وأثبتت فعاليتها بدرجة عالية للغاية في ظروف العملية العسكرية الخاصة".

خبير عسكري يكشف ميزات دبابة Т-90М المحدثةالدبابة T-72B3M

أما الدبابة T-72B3M فتعتبر دبابة رئيسية من عائلة Т-72 ، ولكنها خضعت لعمليات تحديث وأصبحت البديل الاقتصادي للدبابة Т-90.

ويقول: "اختبرت بعض الدبابات من نوع T-14 Armata في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولكن نظرا لأنها باهظة الثمن جدا، تقرر عدم استخدامها في المعارك الجارية، وإعطاء الأفضلية لـ T-90 و T-72. كما تستخدم هناك دبابات من نوع T-72B، T-72BZ، T-72B3M - ما يسمح بتحسين وتحديث خصائصها التكتيكية والفنية وقدراتها".

المصدر: لينتا. رو

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