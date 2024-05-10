طلاب روس يطورون سمادا عضويا يقلل من انبعاث الغازات الدفيئة

قدم طلاب من جامعة كورسك الروسية مشروعا خاصا بتطوير سماد عضوي يعتمد على مخلفات إنتاج الفطر، مما سيقلل من انبعاثات غازات الدفيئة.

وقالت مؤلفة المشروع كريستينا كافونباييفا:" المشروع يقضي بتطوير تكنولوجيا إتلاف نفايات إنتاج الفطر، وتكمن فكرته الرئيسية في الحصول على الأسمدة العضوية، وهي الفحم الحيوي الذي سيكون عبارة عن خليط من أصل نباتي، يتم الحصول عليه نتيجة لإجراء العمليات الخاصة بالمعالجة الحرارية. ويمكن أن يسمى المشروع بأنه "بيئي" لأنه مرتبط بمنع انبعاثات غازات الدفيئة أو التقليل منها، وسيتم تخفيضها بسبب أن التكنولوجيا التي قدمناها ستسمح بتحويل الكربون المتراكم في كتلة الفطر إلى الكربون العضوي في التربة، مما يزيد من خصوبة التربة، وبشكل عام، يقلل من سرعة تدفقات ثاني أكسيد الكربون في التربة".

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وبحسب كافونباييفا، فإن هذا النوع من الأسمدة العضوية يمكن استخدامه من قبل الشركات، نظرا لوتيرة نمو إنتاج الفطر في روسيا. وأضافت: "فكرتنا تتمثل على وجه التحديد في تحقيق مبدأ معالجة المواد الخام الثانوية، مما سيسمح للشركات بالحد من مساحات مستودعات مواد النفايات، مما سيؤدي إلى تجنب تراكم النفايات التي تتحلل وتؤثر سلبا على البيئة وتكون مصدرا لغازات الدفيئة".

وتجري الآن بمساعدة المنحة المالية التي قدمها صندوق دعم الابتكارات بمبلغ 500 ألف روبل، البحوث العلمية الميدانية. ويمر المشروع بمرحلة التنفيذ، أما المنحة المالية فستساعد، بحسب كافونباييفا، في إدخال تعديلات في المشروع والمنتج ودراسة خصائصه بمزيد من التفصيل.

المصدر: تاس