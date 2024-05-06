ثاني توهج قوي يحدث على الشمس في يوم واحد!

أعلن خبراء مختبر معهد علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن حدوث ثاني توهج قوي على الشمس خلال يوم واحد.



ووفقا للخبراء، حدث التوهج الثاني من فئة X يوم الأحد في الساعة 14.54 بتوقيت موسكو في نفس موقع التوهج الأول الذي حدث قبل ست ساعات.

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ويشير الخبراء، إلى أن قذف المادة الشمسية بعد التوهج الثاني يكاد يكون مستبعدا، لأن الشمس لا يمكنها جمع المادة مرة ثانية خلال فترة زمنية قصيرة. ووفقا للبيانات الأولية لم يوجد في التوهجين عنصر إشعاعي إضافي على شكل بروتونات نشطة، لذلك لا يوجد أي خطر على مجموعات الأقمار الصناعية.

أما احتمال تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية بعد هذه التوهجات القوية على الشمس فقد لا تظهر قبل يوم الأربعاء، ولكن ليس واضحا حتى الآن شكلها وشدتها.

ووفقا لهم، إن العواصف المغناطيسية المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء لا علاقة لها بما يحدث الآن على الشمس، لأنها ناتجة عن توهجات سابقة.

ويذكر أن أكثر من 20 توهجا حدثت على الشمس بما فيها 10 توهجات من المستوى المتوسط ​​M. ثلاثة منها (المستويات M9.1 و M8.4 وM9.0) سبقت التوهج القوي من فئة X الذي حدث على الشمس.

المصدر: نوفوستي