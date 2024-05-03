فيديو جديد للشمس بتفاصيل مذهلة

التقطت مهمة Solar Orbiter التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية فيديو يصوّر تدفق البلازما إلى الهالة الخارجية للشمس الأكثر سخونة في مشهد مذهل.

ويُظهر الفيديو، الذي سجلته Solar Orbiter باستخدام أداة تصوير الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUI)، ميزات غير عادية على الشمس، بما في ذلك المطر الإكليلي.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن المناطق الأكثر سطوعا تبلغ درجة حرارتها حوالي مليون درجة مئوية، بينما تبدو البقع الباردة أكثر قتامة لأنها تمتص الإشعاع.

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ويمكن رصد الميزات الغريبة حول مركز مجموعات البقع الشمسية، حيث تكون الظروف المغناطيسية قوية وتتشكل حلقات إكليلية كبيرة.

وتمتد ظاهرة تعرف باسم "الطحلب الإكليلي" على طبقتين من الغلاف الجوي، الكروموسفير والإكليل (الهالة). بينما يمكن رؤية ميزة "الشويكات" (عبارة عن أبراج طويلة من الغاز) في الأفق الشمسي، والتي تصل إلى أعلى الكروموسفير.

أما المطر الإكليلي، فيتكون من كتل عالية الكثافة من البلازما تتساقط نحو الشمس تحت تأثير الجاذبية.

يذكر أن مهمات الفضاء الطموحة، مثل Solar Orbiter وباركر ومرصد Solar Dynamics، تقدم لنا مشاهد غير مسبوقة للشمس، ما يساعد علماء الفلك على معرفة المزيد عن نجم مجموعتنا الشمسية.

المصدر: ساينس ألرت