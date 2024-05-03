تحذيرات من غزو أسماك الهامور للبحر الأسود

حذّر خبراء في علم الأحياء المائية من ارتفاع مخاطر غزو أسماك الهامور المفترسة لمنطقة البحر الأسود.

وحول الموضوع قال مدير متحف ألوشتا للأحياء المائية، فيكتور جيلينكو:"هناك تخوف من غزو أسماك الهامور المفترسة الخطيرة لمنطقة البحر الأسود، هذا النوع من الأسماك يعيش في الغالب في البحر المتوسط".

وأضاف:"في فبراير الماضي أعلن متحف ألوشتا للأحياء المائية عن مكافئة بقيمة 5 آلاف روبل مقابل كل سمكة يتم اصطيادها، وقبل بضعة أيام تمكن الصيادون من اصطياد 3 أسماك من هذا النوع قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وقمنا بإجراء قياسات لها لمراقبة معدلات نموها".

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وأشار جيلينكو إلى أن أسماك الهامور على ما يبدو تقوم باستطلاع منطقة مائية جديدة، وتدخل إلى مياه البحر الأسود بمجموعات صغيرة، لكن هناك مخاطر من حدوث غزو خطير لهذه الأسماك لمنطقة البحر الأسود وازدياد أعدادها هناك.

المصدر: نوفوستي