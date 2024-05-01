العلماء الروس يضعون قاعدة بيانات لدلافين مهددة بالانقراض

أدخل العلماء في جمهورية القرم على قاعدة البيانات حوالي ألف من الدلافين القارورية الأنف بعد التعرف عليها.

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ويشمل هذا العدد غالبية الدلافين القارورية الأنف التي تعيش في مياه حوض البحر الأسود. وأعلنت ذلك د. غرينا لوغيمينوفا الباحثة في محطة "قره داغ" العلمية خلال جولة صحفية مع وزارة السياحة الروسية عبر المنطقة. وقالت:" لأول مرة نستخدم في المنطقة طريقة المراقبة البصرية، علما أن كل دلفين قاروري الأنف لديه صفير مميز فريد من نوعه، ويمكن مقارنته ببصمات الأصابع لدى البشر.

وعندما يدخل الدلفين المنطقة البحرية يطلق الصفير الخاص به بشكل منتظم. وهذه هي الطريقة التي تظل الدلافين بها على اتصال ببعضها البعض. وينتشر هذا الصوت لعشرات الكيلومترات، وبالتالي، قمنا بوضع قاعدة بيانات تتضمن الآن حوالي ألف من الدلافين القارورية الأنف، وأوضحت أنه يوجد الآن حوالي 1200 أو 1300 حيوان من الدلافين القارورية الأنف في منطقة البحر السود.

تعيش في البحر الأسود وبحر آزوف الآن ثلاثة أنواع من الدلافين، وهي دلفين آزوف، والدلفين أبيض الجنب، ودلفين البحر الأسود القاروري الأنف. وتم إدراج دلفين البحر الأسود القاروري الأنف ودلفين آزوف في الكتاب الأحمر لروسيا، أما الدلفين الأبيض الجنب فهو مدرج على الكتاب الأحمر لجمهورية القرم. وهذا يعني أن هذه الأنواع مهددة بالانقراض، ويلزم اتخاذ تدابير شاملة لحمايتها والحفاظ عليها.

المصدر: تاس