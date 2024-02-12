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رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم

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رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم
Gettyimages.ru Stephen Frink
صورة تعبيرية
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اكتشف باحثون من جامعة Sunshine Coast، دولفين قاروري الأنف باللونين الأبيض والأسود في خليج هيرفي "موقع تراث الحيتان على ساحل كوينزلاند".

ووجد الفريق أن الدولفين Speckles نادر للغاية، ويتميز بطفرة جينية تسبب فقدانا جزئيا للتصبغ، ما يؤدي إلى لونه الفريد على عكس الدلافين من النوع نفسه رمادية اللون.

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وقالت الباحثة جورجينا هومز، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "كان الوقت يقترب من نهاية اليوم، وكنا على وشك العودة عندما شاهدنا قفزة هائلة لهذا الدولفين. لا نعرف ما إذا كان ذكرا أم أنثى، نعتقد أن لديه طفرة جينية".

وأضافت: "إنه أمر مثير للغاية، لقد بحثنا واكتشفنا أنه لم يسبق لأحد أن وثّق وجود هذه الدلافين في أستراليا".

يذكر أن دلافين Speckles رصدت في سبتمبر 2022، ومنذ ذلك الحين، يدرس الباحثون في مدى ندرتها. وعلموا أن هذه كانت واحدة من ست حالات في العالم تم فيها التقاط أدلة فوتوغرافية لدلافين Speckles، والثانية المسجلة في نصف الكرة الجنوبي.

المصدر: نيويورك بوست

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