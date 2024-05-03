علماء الآثار الروس يكتشفون بقايا هياكل بشرية عمرها حوالي 2000 عام في داغستان

اكتشف علماء الآثار بقايا لهياكل بشرية في داغستان تعود لحوالي 2000 عام.

mk.ru

وتم اكتشاف هذه الهياكل في منطقة خاسافيورت في داغستان. ويقوم علماء الآثار في الوقت الراهن بانتشالها من الأرض.

وبحسب صحيفة "ماش" الإلكترونية الروسية فقد تم اكتشافها أثناء إنشاء طريق بالقرب من قريتي سولنيشنوي ونوراديلوفو في داغستان.

إقرأ المزيد

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الاكتشاف عبارة عن دفن تقليدي. وقالت الصحيفة الإلكترونية إن موضع العظام يعد طبيعيا لطقوس الدفن. وقد شهد موقع الاكتشاف تجمع السياح لمشاهدة الحفريات.

المصدر: Mash