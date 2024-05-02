الجيش الروسي يستخدم منظومات جديدة تحسّن عمل الدرونات

بدأت وحدات الجيش الروسي المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة باستخدام منظومات جديدة تساعد على التحكم بشكل أفضل بدرونات FPV المتعددة المهام.

وحول الموضوع قال مصمم درونات "Ovod" الروسية، أندريه إيفانوف:"بدأ العسكريون الروس باستخدام منظومات جديدة تعمل كمكررات لإشارات درونات FPV، هذه المنظومات تساعد على زيادة مدى التحكم بالدرونات، ويمكن استخدامها مع الترددات المختلفة".

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وأضاف:"مع المنظومات الجديدة يمكن التحكم بالدرونات على مسافات أكبر، مع الحفاظ على جودة الإشارات اللاسلكية، وتحوي كل منظومة على قسمين داخلي وخارجي، يربط بينهما كابل بطول 33 م، ويمكن للمشغل التخفي داخل مخبأ محصن ووضع القسم الخارجي للمنظومة في مكان مفتوح كي لا يتعرض للخطر أثناء المعارك، كما تضم هذه المنظومة معدات لاسلكية يمكن الاعتماد عليها أثناء العمل في الغابات أو المناطق المكشوفة في حال الضرورة، ومن خلالها يمكن التحكم بالأقسام الأخرى للمنظومة، فيما يكون المشغّل في مكان آمن".

وأشار إيفانوف إلى أن الخبراء الروس قادرون على إنتاج 10 منظومات من النوع المذكور يوميا.

المصدر: فيستي