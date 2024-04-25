روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد أجروا مؤخرا اختبارات ناجحة على غواصة صاروخية جديدة من غواصات Varshavyanka .

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لقوات المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي:"أجريت في روسيا مؤخرا اختبارات ناجحة على غواصة ماغادان التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 636.3".

وأضاف البيان:"أجريت الاختبارات في مناطق تدريب بحرية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وخلالها تمكنت الغواصة من الغوص لعمق 240 مترا، وقام طاقمها بفحص آلية عمل جميع الأنظمة والمعدات الموجودة فيها، ورافق هذه الغواصة في الاختبارات سفينة إنقاذ تابعة للجيش الروسي".

وتعتبر "ماغادان" ثالث غواصة من نوع Varshavyanka تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3، وبدأ تطوير هذه الغواصة في الأول من نوفمبر 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مارس 2021.

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يبلغ طول كل غواصة من غواصات Varshavyanka الروسية 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300م، والإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى.

المصدر: سلاح روسيا