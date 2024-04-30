درون روسي "يصطاد" الدرونات الأوكرانية بالشباك (فيديو)

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجنود الروس تمكنوا من تحييد طائرتين مسيرتين تابعتين للقوات الأوكرانية باستخدام درون مجهّز بالشباك.

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ونشرت قناة "Liniya_fronta" الروسية على تليغرام مقطع فيديو يظهر عملية الاعتراض وكيف كانت المسيرة الروسية تحلق فوق الدرونات الأوكرانية ومن ثم تطلق الشباك عليها لتسقطها على الأرض من ارتفاع كبير.

وكتبت القناة في تعليق على الفيديو:"معركتنا ضد الطائرات المسيّرة مستمرة، لا يمكن السماح للقوات الأوكرانية باستخدام هذا النوع من الأسلحة بحرية. لذا تعلّم رجالنا كيفية التعامل مع درونات العدو بشكل فعال".

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها درون روسي باعتراض طائرة مسيرة أوكرانية بهذه الطريقة، ففي مارس الماضي تم عرض عملية مماثلة أيضا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا