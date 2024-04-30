أسرار "أبرامز" الأمريكية في أيدي المتخصصين الروس

أتيحت للأخصائيين العسكريين الروس فرصة لدراسة الدروع التي تحملها دبابات "أبرامز إم 1" الأمريكية .

وذلك بعد أن تسلموا نموذجا من مدرعة M1150 Assault Breacher Vehicle الهندسية التي تم تصميمها على أساس دبابة "أبرامز".

ربما كان أفراد الجيش الأمريكي وغيرهم من الجيوش الأخرى التي تستخدم دبابة M1 Abrams الأمريكية، منزعجين للغاية عندما رأوا مقطع فيديو أظهر إجلاء مدرعة M1150 Assault Breacher الهندسية التي تم تصميمها على أساس منصة دبابة "أبرامز".

وقد نفذ عملية الإجلاء الجريئة من ميدان القتال المقاتلون الروس الذين أرسلوا تلك المدرعة الهندسية المصابة إلى معرض غنائم الجيش الروسي في تل "بوكلونايا" بوسط موسكو.

وأتيحت الآن للمتخصصين الروس دراسة دروع برج الدبابة بكل التفاصيل، علما أن جزءا جانبيا من هيكله صار ممزقا نتيجة الإصابة بصاروخ روسي، ما جعل الدروع الأمامية متعددة الطبقات للبرج مرئية بوضوح.

وقد لا تكون مقدمة البرج متقنة، كما هو عليه، في النسخة الأخيرة لدبابة M1A2 Abrams SEP v.3 التي تخدم في الجيش الأمريكي، ولكنها تشبه تلك التي تستخدم في دبابة M1A1 SA الأوكرانية أو على سبيل المثال في M1A1 FEP البولندية.

وأتيحت للمهندسين الروس أيضا فرصة للتعرف على أجهزة الحماية الديناميكية من طراز ARAT المثبتة على جانبي دبابة "أبرامز".

يذكر أنه تم قبل ذلك الاستيلاء على نموذج من دبابة Leopard 2A6 يحتوي على مدفع عيار 120 ملم، الذي تتفوق مواصفاته على مواصفات مدافع أجنبية أخرى في الدبابات الأجنبية، فضلا عن الذخيرة الخاصة به. وقد أرسلت تلك الدبابة كذلك إلى المعرض المذكور الذي يفتتح أبوابه في 1 مايو المقبل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا