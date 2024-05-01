"كلاشينكوف" تكشف عن درونات جديدة بمواصفات مميزة

كشفت شركة"كلاشينكوف" مؤخرا عن مجموعة مميزة من المعدات العسكرية، من بينها درونات بمواصفات فريدة.

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وخلال فعالية عقدتها وزارة الدفاع الروسية قال مصدر في الشركة:"لقد قمنا بتطوير درونات جديدة، تلبي المواصفات الفنية والتكتيكية المطلوبة من قبل الخبراء العسكريين، وتؤمن الاحتياجات الدفاعية للجيش الروسي، ويمكنها تأدية مختلف المهام القتالية، بما فيها المهام المطلوبة خلال العملية العسكرية الخاصة".

ومن بين أبرز المنتجات التي كشفت عنها "كلاشنيكوف" خلال الفعالية كان درون "كاراكورت" الصغير المتعدد المهام، والذي يمكنه تأدية مهام الرصد والاستطلاع العسكري، ونقل الصور بشكل مباشر إلى المشغّل.

وإحدى أبرز خصائص الدرون المذكور هو إمكانية إطلاقه من حاوية اسطوانية صغيرة الحجم، ما يسهل عملية استخدامه في المعارك.

وكشفت "كلاشنيكوف" أيضا عن طائرة مسيّرة جديدة زودتها بكاميرات بصرية وكاميرات حرارية، ويمكن التحكم بها لاسلكيا أو من خلال أسلاك رفيعة جدا، الأمر الذي يجعلها أقل تأثرا بمنظومات التشويش والحرب الإلكترونية.

واستعرضت الشركة مؤخرا أيضا عددا من الدرونات العسكرية التي طورتها لتنفيذ مهام مختلفة، منها درونات SKAT 350M المخصصة للاستطلاع العسكري، ودرونات "Colosseum-RU".

المصدر: سلاح روسيا