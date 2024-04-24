 
مباشر

جوارب إلكترونية "تنهي" عذاب تقرحات القدم لدى مرضى السكري

العلوم والتكنولوجيا

جوارب إلكترونية
Gettyimages.ru MangTeng
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xesn

كشف فريق من الباحثين عن جوارب عالية التقنية تراقب كيفية مشي الأشخاص بهدف الحد من خطر بتر القدم وأصابع القدم بسبب مرض السكري.

ويقول الباحثون إن الجورب الإلكتروني، المطوّر في مستشفى جامعة تشونام الوطنية في كوريا الجنوبية، يحتوي على مستشعر يكتشف ما إذا كان المرضى يمارسون ضغطا كبيرا على أجزاء من القدم معرضة لخطر الإصابة بالتقرحات (أحد مضاعفات مرض السكري)، التي قد تتحول إلى جروح ملتهبة وغرغرينا.

وأوضح فريق البحث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب، بما في ذلك تلك الموجودة في القدمين. وتشير التقديرات إلى أن زهاء 15% من مرضى السكري سيصابون بقرحة القدم في مرحلة ما من حياتهم.

إقرأ المزيد
علاج واعد يساعد في فقدان الوزن وعكس تأثير السكري من النوع الثاني
علاج واعد يساعد في فقدان الوزن وعكس تأثير السكري من النوع الثاني

وكشف الفريق أن الجزء السفلي من الجورب يحوي جهاز استشعار لتخطيط القلب، والذي يمكنه قياس تدفق الدم في أي مكان في الجسم، عن طريق تتبع قوة انقباضات القلب.

وقال الخبراء إن مرضى السكري يمارسون ضغطا أكبر على منطقة مشط القدم، مع ضغط أقل على الكعب. ويمكن لهذا الابتكار أن يساهم في تعليم المرضى كيفية تغيير طريقة مشيتهم لتخفيف الضغط على الجزء من القدم المعرّض للتقرحات.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن إعادة التدريب على المشي يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم ووظيفة الأعصاب في أقدام مرضى السكري.

تم تقديم نتائج التجربة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا