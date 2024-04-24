العلماء الروس يحولون النفايات إلى أسمنت رخيص التكلفة

أعلن العلماء في جامعة "فيرنادسكي" الفيدرالية الروسية في القرم أنهم قاموا بتطوير تركيبة الأسمنت الخام على أساس النفايات الصناعية والتكنولوجية الواردة من المعامل والمصانع.

وكان العلماء قد طوروا في وقت سابق تكنولوجيا تصنيع منتجات البناء القوية والمتينة من الخبث الناتج عن معامل التعدين. وتم الحصول على ألواح الرصف والطوب بنوعية جيدة.

وقالت الخدمة الصحفية للجامعة إن المتخصصين في الجامعة أجروا مؤخرا دراسة باستخدام الأشعة السينية، مما سمح لهم بتحديد التركيب الكيميائي والمعدني للمواد الخام الثانوية.

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وقد تراكمت النفايات الصناعية في إحدى شركات القرم التي تقوم بتطوير مقلع في منطقة سيمفيروبول على مساحة كبيرة. واستنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها، تم إعداد تركيبة مخاليط الأسمنت الخام وحرقها في فرن عالي الحرارة.

ونقلت الخدمة الصحفية للجامعة عن نائب مدير العمل التعليمي والمنهجي في أكاديمية البناء والهندسة المعمارية ألكسندر باختين قوله: " بعد حرق الخلطات المطورة، حصلنا على عينات من الكلنكر تبدو وكأنها صفائح غير منتظمة الشكل، وتم طحن الكلنكر الناتج في مطحنة خاصة مع إضافة الجبس الطبيعي، وحصلنا في النهاية على مادة مسحوقة، أي الأسمنت، الذي اعتدنا على رؤيته في حياتنا اليومية"،

وحسب المتخصص فمن هذه المواد الخام تم الحصول على الأسمنت بفئة القوة 32.5، وهو واحد من أكثر أنواع الأسمنت شعبية في قطاع البناء. وتتوافق جودة ما حصل عليه العلماء مع الأسمنت المصنوع من مواد خام طبيعية، لكن تكلفة الطين المصنوع من المواد الخام الثانوية أقل بعشرات الأضعاف من تكلفة الطين الطبيعي.

المصدر: تاس