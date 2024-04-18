خصائص الصاروخ "إر – 500 – إسكندر" الروسي الذي دمّر مركز القيادة في تشيرنيغوف الأوكرانية

تم تدمير فندق في تشيرنيغوف الأوكرانية قام الجيش الأوكراني بتحويله إلى مركز للقيادة، بواسطة صواريخ "إر - 500" الشبحية المجنحة التي أطلقتها منظومة "إسكندر - إم" العملياتية التكتيكية.

وينتمي صاروخ "إر – 500" إلى صنف الصواريخ المجنحة التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت وتتراوح بين 970 و1050 كيلومترا في الساعة. ويحلق الصاروخ على ارتفاع منخفض، ويصل مدى عمله 700-800 كيلومتر. أما تخفي الصاروخ عن الرادار فيقدّر بقيمة 0.03–0.07 متر مربع، ما يدل على صعوبة اكتشافه عند الاقتراب من الهدف من قبل الرادار.

وتم تزويد الصاروخ بجهاز الملاحة الاستمراري الغير متصل بالملاحة الفضائية إلى جانب وحدة الملاحة الفضائية المرتبطة بـ"غلوناس" المحمية من التشويش.

وتم تصميم الصاروخ في مكتب "نوفاتور" في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال الروسية على أساس منظومة "غرانات، إس – 10" السوفيتية الصنع. ويعتبر "إر – 500" نموذجا مطوّرا منها. ودخل الخدمة في الجيش الروسي عام 2009.

يذكر أن الفندق يقع وسط مدينة تشيرنيغوف الأوكرانية، وكان قد تعرض صباح يوم 17 أبريل لغارة صاروخية، أسفرت عن مقتل نحو 40 عسكريا أوكرانيا، بمن فيهم الضباط الكبار. وحسب وسائل الإعلام فإن الأوكرانيين حوّلوا الفندق إلى مركز القيادة في محور "شمال" العملياتي، وعقد هناك صباح يوم 17 أبريل الجاري الاجتماع بقيادة اللواء في الجيش الأوكراني دميتري كراسيلنيكوف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا