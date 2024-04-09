القوات الخاصة في الجيش الروسي تحصل على عربات قتالية مطوّرة

ذكرت مؤسسة "روستيخ" أن الوحدات الخاصة في الجيش الروسي ستحصل على عربات Typhoon-VDV المطوّرة القادرة على التعامل مع الدرونات.

وفي مقابلة صحفية قال بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لقسم إنتاج الأسلحة والذخائر في المؤسسة:"مدرعات Typhoon-VDV المجهزة برشاشات من عيار 30 ملم سيتم تعديلها لتتحول إلى مركبات قادرة على التعامل مع الدرونات".

وأضاف:"يعمل المهندسون لدينا على تطوير عدة أنواع من المركبات العسكرية المجهزة بمنظومات دفاعية مضادة للدرونات، بما فيها عربات Typhoon-VDV المطوّرة، وتم تطوير جميع الخيارات التصميمية والتقنية لتعديل هذه المركبات".

وتتميز عربات Typhoon-VDV المدرعة الروسية بنظام دفع رباعي يؤمن لها حركة سريعة على الطرقات الوعرة، كما جهّزت برشاشات ثقيلة ومتوسطة للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف الأرضية والجوية، وصممت لتكون قادرة على الهبوط المظلي من طائرات النقل العسكرية الروسية.

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ويمتلك الجيش الروسي اليوم عدة أنوع من مركبات Typhoon المدرّعة، منها مركبات مصممة للقوات الخاصة ومزودة بأسلحة رشاشة، ومركبات مجهزة بمدفع هاون 2B24 من عيار 82 ملم.

المصدر: سلاح روسيا