كم بلغ حجم إنتاج طائرة "بيرانيا" المسيرة الروسية في اليوم؟

أعلن منتجو الطائرة المسيرة "بيرانيا" التي دمرت أول دبابة أمريكية من طراز أبرامز في العملية العسكرية الخاصة، أن إنتاج هذه الطائرات المسيرة بلغ 300 طائرة في اليوم.

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ويقول مصدر في مكتب تصاميم سيمبيرسك في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "لهذه الطائرة المسيرة 64 مكونا، بما فيها كاميرا ليلية وكاميرا تصوير حراري ونظام إطلاق وكاميرا دوارة. وبالتالي، فإنها قادرة على أداء ثلاث مهام رئيسية: رحلة في اتجاه واحد (انتحارية)، رحلة مع العودة إلى موقع الإطلاق (مع نظام إعادة الضبط) ومهام الاستكشاف. لقد تجاوزنا منذ فترة طويلة مسألة نشر الإنتاج داخل روسيا - لدينا فرعين في مقاطعة أوليانوفسك، حيث يتم تنفيذ دورات الإنتاج المستمرة كل يوم. وقد بلغت الطاقة الإنتاجية حاليا 300 طائرة في اليوم".

وتنسب الطائرة "بيرانيا-10" إلى فئة الطائرات المسيرة الصغيرة، التي تبلغ حمولتها 5 كلغم، ويمكنها مهاجمة المعدات الأرضية الباهظة التكلفة، وكذلك المخابئ والخنادق ومرافق إمدادات العدو.

المصدر: تاس