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كم بلغ حجم إنتاج طائرة "بيرانيا" المسيرة الروسية في اليوم؟

العلوم والتكنولوجيا

كم بلغ حجم إنتاج طائرة
Sputnik Pavel Lisitsyn
صورة تعبيرية
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أعلن منتجو الطائرة المسيرة "بيرانيا" التي دمرت أول دبابة أمريكية من طراز أبرامز في العملية العسكرية الخاصة، أن إنتاج هذه الطائرات المسيرة بلغ 300 طائرة في اليوم.

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ويقول مصدر في مكتب تصاميم سيمبيرسك في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "لهذه الطائرة المسيرة 64 مكونا، بما فيها كاميرا ليلية وكاميرا تصوير حراري ونظام إطلاق وكاميرا دوارة. وبالتالي، فإنها قادرة على أداء ثلاث مهام رئيسية: رحلة في اتجاه واحد (انتحارية)، رحلة مع العودة إلى موقع الإطلاق (مع نظام إعادة الضبط) ومهام الاستكشاف. لقد تجاوزنا منذ فترة طويلة مسألة نشر الإنتاج داخل روسيا - لدينا فرعين في مقاطعة أوليانوفسك، حيث يتم تنفيذ دورات الإنتاج المستمرة كل يوم. وقد بلغت الطاقة الإنتاجية حاليا 300 طائرة في اليوم".

وتنسب الطائرة "بيرانيا-10" إلى فئة الطائرات المسيرة الصغيرة، التي تبلغ حمولتها 5 كلغم، ويمكنها مهاجمة المعدات الأرضية الباهظة التكلفة، وكذلك المخابئ والخنادق ومرافق إمدادات العدو.

المصدر: تاس

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