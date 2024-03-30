روسيا تطور درونات FPV من أسرة "جوكر"

قام مركز التكنولوجيات المسيرة الروسي بتطوير درون FPV ينتمي إلى أسرة "جوكر" المبتكرة، وهو "جوكر – 10"

وقال مدير عام المركز دميتري كوزياكين إن درون "جوكر – 10" ينفجر عند الاستلاء عليه من قبل العدو. كما بإمكانه أن ينتظر التشغيل عن بعد لمدة شهر واحد. وتم تزويده بجهاز يمكّن المشغّل من تشغيله وفصله عن بعد وليس تشغيل محركه فحسب بل وفصله عن الكهرباء.

أوضح كوزياكين أن هذا الحل التقني ينطلق من ضرورة توفير أمان المشغّل.

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ومضى قائلا:" بفضل تلك التكنولوجيا فإن طاقم درون FPV يمكن أن يصل موقع العدو، حيث يضع درونات مفصولة ( غير مشغلة) لايمكن اكتشافها بواسطة الاستطلاع اللاسلكي التقني المعادي.

وبعد أن يحين الوقت لتفعيله يقوم مشغّله بتفعيله عن بعد. ويمكن أن ينتظر الدرون تشغيله لمدة حتى أسبوع واحد في الشتاء وحتى شهر واحد صيفا. كما يمكن أن يتعرض لتساقط الأمطار والثلوج.

يذكر أن آخر نموذج لدرون "جوكر - 10" يحمل 5 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة بسرعة حتى 100 كلم/ساعة وحتى 200 كلم/ ساعة بدون حمولة.

جدير بالذكر أن مركز التكنولوجيات المسيّرة يتخصص في إنشاء دورة كاملة من استخدام أنظمة FPV بدءا من إنتاجها وانتهاء باستخدامها الفعال.

المصدر: نوفوستي