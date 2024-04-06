روسيا.. تطوير رشاش "دوشكا" الثقيل للتصدي للزوارق المسيّرة السريعة

لا يزال رشاش "دوشكا" ( دي شا كا) الثقيل عيار 12.7 ملم سلاحا خطيرا قادرا على مكافحة مختلف الأهداف الجوية والبرية والبحرية على الرغم من قدمه.

وقام المهندسون في شركة "مختبر بيبيشا" بتزويد رشاش "دوشكا" الأسطوري بأجهزة حديثة مكنته من إطلاق النيران ليلا ونهارا على حد سواء بفضل جهاز التصويب الحراري الليلي. وشاشة تحدد موضع الهدف، ما يسهل إلى حد بعيد عملية استخدام هذا السلاح الأسطوري.

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يذكر أن مدى الرمي الفعال للرشاش 3500 متر، سرعة الرمي نحو 1000 طلقة في الدقيقة، ويمكنه أن يخترق على مسافة 500 متر صحيفة معدنية بسمك 20 سنتيمترا.

جدير بالذكر أن رشاش "دوشكا" دخل الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1939 وأظهر فعاليته القصوى في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)، واستمر استخدامه في فترة ما بعد الحرب. وتم إنتاجه في كل من الاتحاد السوفيتي والصين وإيران وباكستان ورومانيا. وقد أنتج الاتحاد السوفيتي حوالي مليون نسخة منه، وتم تصدير هذا الرشاش الثقيل إلى بلدان كثيرة، بما فيها البلدان العربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا