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لأول مرة.. قنبلة "فاب – 3000" الروسية تدمر جسرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. قنبلة
vkpress.ru
انفجار قنبلة "فاي - 3000"
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استخدم الجيش الروسي لأول مرة قنبلة "فاب – 3000" لتدمير جسر في منطقة زابزروجيه في جنوب الجبهة الروسية الأوكرانية.

وقال الصحفي العسكري ألكسندر رودينكو على قناة "تليغرام" التابعة له إن جسر السيارات الذي يعتبر منشأة لوجستية هامة للجيش الأوكراني في مدينة غولاي بولي بمنطقة زابوروجيه تم تدميره بقنبلة "فاب – 3000" بوزن 3 أطنان. وأضاف أن الجسر غير قابل لإعادة البناء. بينما لم تتقدم وزارة الدفاع الروسية ببيانات رسمية بهذا الشأن.

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ويذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن خلال زيارته التفقدية الميدانية لإحدى المؤسسات الدفاعية في مقاطعة نيجني نوفغورود عن بدء الإنتاج الصناعي الواسع النطاق لقنابل "فاب – 3000" الجوية.

يذكر أن "فاب – 3000" تعتبر من أقوى الذخائر المتوفرة في حوزة القوات المسلحة الروسية. ومن غير المستبعد تزويدها بوحدة تعديل التحليق، ما يجعلها فائقة الدقة، كما هو الحال في قنابل "فاب – 250" و"فاب -500" و"فاب – 1500" الجوية.

المصدر : روسيسكايا غازيتا

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