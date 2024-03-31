الروس يستكشفون تفاصيل صاروخ "ستورم شادو" بعد وقوعه بأيديهم

استطاع الجنود الروس الاستيلاء على نموذج بحالة تقنية جيدة من صاروخ Storm Shadow البعيد المدى والفائق الدقة.

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وقد تم تسليمه إلى أحد المختبرات، حيث فككه الأخصائيون وقاموا بمعالجة إيجابياته وسلبياته، فاتضح أن التصميم الداخلي لصاروخ Storm Shadow لا يختلف مبدئيا عما هو عليه في مثيلاته الروسية.

وقال القائد الأسبق للدفاعات الجوية في قيادة القوات الخاصة لسلاح الجو الروسي الخبير العسكري سيرغي خروليوف أن تفكيك الصاروخ مفيد جدا على كل حال.

وأوضح أن مكان الطيار الآلي والمفجّر اللاسلكي والمتفجرات في كل صواريخ لا يختلف. لكن المواد التي تصنع منها والتكنولوجيات المستخدمة قد تكون مثيرة للاهتمام. وأشار إلى أن الأخصائيين سيركّزون على ذلك حتما عند دراستهم التفصيلية لتصميم الصاروخ الإنجليزي.

يذكر أن Storm Shadow (ظل العاصفة) هو صاروخ بريطاني فرنسي إيطالي طويل المدى من فئة صواريخ "كروز" يطلق من الجو (جو - أرض)، وبعد إطلاق الصاروخ لا يمكن توجيهه.

يبلغ وزن الصاروخ 1300 كيلوغرام وطوله 5.1 متر وقطره 0.7 متر. يبلغ وزن الرأس القتالي 450 كيلوغراما، ومداه 300 كلم وسرعته 1000 كيلومتر في الساعة. وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد 790 ألف جنيه استرليني. وقد تم تكييف هذه الصواريخ مع بعض القاذفات والمقاتلات الأوكرانية الميدانية مثل "سو-25" وغيرها.

المصدر: نوفوستي