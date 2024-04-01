عقار روسي مبتكر لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة

يعمل خبراء مختبر النمذجة الجزيئية وكيمياء المركبات الطبيعية بجامعة سيتشينوف الطبية على ابتكار دواء فريد لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، لا يسبب الإدمان.

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ووفقا للمبتكرين، لن يسبب هذا الدواء الإدمان. لأنه يحتوي على مكونات نباتية، بما في ذلك مواد من نباتات إقليم ألتاي.

وتقول كيرا فياتكينا مديرة مختبر النمذجة الجزيئية وكيمياء المركبات الطبيعية بالجامعة: "ابتكرنا بالفعل طريقة لاستخراج وتنقية وتركيز المادة المستهدفة. كما تم تطوير طرق مراقبة محتوى المواد، وهو أمر بالغ الأهمية لهذا المشروع. وأجرينا كذلك الحسابات اللازمة واختيار الجزيئات المرشحة الواعدة (التوائم الرقمية) لإنتاج دواء لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة".

ووفقا لها، أجرى الباحثون الحسابات اعتمادا على مركب طبيعي مستخرج من مواد نباتية. أي أن البحث يسير في اتجاهين متوازيين: استخدام منتج نباتي وابتكار مركب كيميائي جديد.

ووفقا للدكتورة إينا مارغولينا أخصائية علم النفس السريري للأطفال، يعتبر ابتكار دواء عشبي لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة بمستوى تحمل جيد وآثار جانبية قليلة، أمرا واعدا. ومع ذلك، من الضروري في جميع الأحوال، الجمع بين العلاج النفسي والعلاج الدوائي.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"