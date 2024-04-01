علماء روس يبتكرون مادة للبناء يتضاعف حجمها عند إضافة الماء إليها

ابتكر علماء من جامعة تفير التقنية خليطا يزيد حجمه بمقدار 1.5-2 مرة عند إضافة الماء إليه ويتحول إلى خرسانة خلوية صلبة.

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ويشير فلاديمير بيلوف، رئيس قسم إنتاج مواد البناء والهياكل في الجامعة في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن هذا الخليط يمكن استخدامه في صب جدران خرسانية في مكان البناء وإنشاء مباني غير مرتفعة.

ويقول: "هذا خليط جاف يمكن تحويله إلى خرسانة خلوية في موقع البناء أو الظروف المنزلية. وهو متعدد المكونات- 5-6 مكونات. إذا كان هناك حاجة لإنتاج الخليط بكميات كبيرة، فيمكن صنع هياكل متجانسة وحتى إنشاء مبنى من بضعة طوابق".

ووفقا له، اجتاز الخليط الجديد جميع الاختبارات المخبرية بنجاح.

ويقول: "تستخدم حاليا رغوة بناء، ولكن لا يمكن الحصول على هياكل كبيرة منها. أما الخليط الذي ابتكرناه، بعد إضافة الماء إليه يكبر حجمه 1.5-2 مرة ويتصلب".

ويشير بيلوف، إلى أنه يمكن استخدام هذا الخليط في الصب فقط في درجات الحرارة الإيجابية، لأنه لا يتصلب في درجات الحرارة السلبية.

المصدر: تاس