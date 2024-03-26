روسيا.. تطوير أنابيب نانوية جديدة تستخدم في العديد من المجالات الطبية والصناعية

أعلن معهد بطرسبورغ الروسي للعلوم الميكانيكية أن العلماء فيه تمكنوا من تطوير نوع جديد من الأنابيب النانوية التي يمكن استخدامها في العديد من المجالات الطبية والصناعية.

وجاء في منشور صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"تمكن العلماء في معهدنا من ابتكار طريقة جديدة لإنتاج الأنابيب النانوية المصنعة من كربيد السيليكون، هذه الأنابيب قد تكون مفيدة في العديد من المجالات، بما فيها مجالات تطوير بطاريات الليثيوم أيون، وتطوير مواد ألياف الكربون، وكذلك في بعض مجالات الطب وصناعة السيارات".

وأضاف المنشور:"الطريقة الجديدة التي ابتكرها العلماء تعتمد على تنمية كربيد السيليكون أحادي البلورة على جزيئات السيليكون، الأمر يشبه آلية التوليف الجيني لهياكل البروتين في علم الأحياء، ويجعل من الممكن الحصول على أنابيب نانوية متناهية الدقة تخترق عمق ركيزة السيليكون".

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ومن جهته قال العالم ورئيس المختبر الذي أشرف على المشروع الجديد في الجامعة، سيرغي كوكوشين:"يمكن استخدام الأنابيب النانوية لتطوير أجهزة مختلفة مثل مستشعرات الغازات على سبيل المثال، أو صناعة أجهزة ومستشعرات أخرى، دراساتنا بينت أن الأنابيب النانوية يمكن استعمالها أيضا في مجالات زراعة الخلايا الجذعية لدى البشر، وليس لها تأثير سام على الجسم، هذا الأمر يفتح آفاقا واعدة لاستعمال هذه المواد في المجالات الطبية أيضا".

المصدر: إزفيستيا