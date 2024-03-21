ماسك يعلن عن ابتكار شريحة دماغية تُمكن فاقدي البصر من الرؤية مجددا

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الخميس، تطوير شركة التكنولوجيا العصبية Neuralink المملوكة له، لشريحة دماغية من المتوقع أن تصبح جهازا يسمح للمكفوفين بالرؤية.

وكتب ماسك في قناته على "تلغرام": " Blindsight هو المنتج التالي لـNeuralink بعد Telepathy... حتى لو لم يسبق لشخص ما أن رأى، وولد أعمى، نؤمن أنه يمكننا استعادة البصر".

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وأشار "ماسك" إلى أن "الدقة قد تكون منخفضة في البداية، كما هو الحال في وحدات تحكم Nintendo المبكرة، ولكن يمكن أن تصل في النهاية إلى مستوى الرؤية البشرية الطبيعية".

وأوضح ماسك أن التجارب على القرود أظهرت أنها لم تتعرض للأذى.

وفي وقت سابق كان ماسك قد أعلن أن أول مريض بشري زرعت له شريحة Neuralink الدماغية اللاسلكية يبدو أنه تعافى تماما وأصبح قادرا على التحكم في فأرة الكمبيوتر باستخدام أفكاره.

وقال ماسك عبر ميزة "سبيس" (Space) على منصة "إكس" : "التقدم جيد، ويبدو أن المريض قد تعافى تماما، مع وجود تأثيرات عصبية ندركها. يستطيع المريض تحريك فأرة الكمبيوتر حول الشاشة بمجرد التفكير".

وقامت شركة Neuralink بزرع منتجها الأول، المسمى Telepathy، في المريض في يناير.

وأشار ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إلى أن مستخدمي Telepathy الأوائل سيكونون من المصابين بالشلل.

ويتمثل الحلم، وفقا لماسك، في المساعدة على جعل التحكم في الهاتف والكمبيوتر ممكنا خارج نطاق المختبر. (شملت اختبارات سابقة مماثلة توصيل الأشخاص بجهاز كمبيوتر باستخدام سلك).

ومن المأمول أن يتمكن المستخدمون من التحكم في الأجهزة الإلكترونية "من خلال التفكير فقط".

ولم تحصل الشركة على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبيع الجهاز، لكنها حصلت على الضوء الأخضر لإجراء التجارب البشرية بعد أن قام مسؤولو الوكالة بتقييم مخاطر السلامة الخاصة بالشريحة الدماغية.

وفي عام 2022، زعمت جماعات حقوق الحيوان أن شركة Neuralink قامت بتشويه أدمغة القرود، كما اتهمتها لجنة الأطباء للطب المسؤول غير الربحية بإجراء تجارب "غازية ومميتة" على الرئيسيات (القرود).

وقالت شركة Neuralink إن المتطوعين في التجارب السريرية البشرية الأولى سيكونون من الأشخاص الذين لديهم استخدام محدود أو معدوم لكلتا اليدين بسبب إصابة في العمود الفقري العنقي أو اضطراب عصبي يؤثر على الخلايا العصبية.

وتم تصميم الجهاز لتفسير النشاط العصبي للشخص، حتى يتمكن من تشغيل جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي بمجرد التفكير في الحركة، دون الحاجة إلى أسلاك أو حركة جسدية.

ولم يقدم ماسك أي تعليق آخر على الأخبار منذ إعلانه عن التقدم الذي يحرزه المريض، مساء الاثنين 19 فبراير.

المصدر: نوفوستي + RT