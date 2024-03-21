ظهور أول مريض زرعت له غرسة شريحة دماغية وهو يلعب الشطرنج (فيديو)

أظهر أول مريض زرعت له شركة التكنولوجيا العصبية التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، شريحة "Neuralink" في دماغه مهاراته في لعب الشطرنج.

وبثت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مشاركة أول شخص زُرعت له شريحة في دماغه، وهو نولان أربو (29 عاما) أُصيب بالشلل في حادث قبل حوالي 8 سنوات، مما جعله لا يشعر من كتفيه إلى أسفل.

The first human Neuralink patient, who is paralysed, is able to control a computer and play chess just by thinking. pic.twitter.com/1kX4IcFm5T — DogeDesigner (@cb_doge) March 20, 2024

وقد بات بإمكان أربو تحريك مؤشر فأرة الكومبيوتر على رقعة الشطرنج على الشاشة بقوة التفكير، وإعادة ترتيب القطع.

ووفقا لأربو، فإنه يلعب ألعاب الكمبيوتر مع فترات راحة لإعادة شحن الجهاز، وأن "الأمر ليس مثاليا بعد، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن الحياة تغيرت بالفعل".

وفي 28 يناير الماضي، قامت شركة Neuralink بزرع جهاز في الدماغ البشري لأول مرة.

وأعلن إيلون ماسك في وقت أن أول مريض زرعت له شريحة Neuralink الدماغية اللاسلكية يبدو أنه تعافى وأصبح قادرا على التحكم في فأرة الكمبيوتر باستخدام أفكاره.

المصدر: تاس