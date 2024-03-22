العلماء: التغيرات المناخية تسبب هجرة حيوانات الفظ البحرية نحو القطب الشمالي

يعتقد العلماء الروس أن التغيرات المناخية تجعل الحيوانات البحرية تغادر مرابضها السابقة وتنتقل إلى أماكن أخرى في المحيط المتجمد الشمالي.

أعلن فياتشيسلاف بيزيكوف نائب مدير البحوث العلمية في معهد الأسماك وعلوم البحار في مؤتمر "كون الدب الأبيض" الدولي، إن تغير المناخ يسبب هجرة حيوانات الفظ في البحار الشمالية الروسية.

وقال:" تتغير الموائل الرئيسية وحدود هجرة حيوانات الفظ بسبب التغيرات في انتشار الغطاء الجليدي في بحري (بيرنغ) و(تشوكوتكا) وبحر شرق سيبيريا بسبب تغير المناخ.

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وأشار العالم قائلا:" على مدار الثلاثين عاما الماضية، حدثت تحت تأثير العمليات المناخية العالمية، تغييرات كبيرة في انتشار الغطاء الجليدي في بحار (بيرنغ) و(تشوكوتكا) وشرق سيبيريا. ونتيجة لذلك، انتقلت حافة الجليد المنجرف في الخريف نحو الشمال، وصار الجليد الجديد يتشكل في بحر بيرنغ في المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من ساحل شبه الجزيرة "تشوكوتكا" بعد حوالي شهر من المعتاد. ونتيجة لذلك، تغيرت حدود موائل حيوان الفظ وهجرتها، ومناطق الصيد الرئيسية. وإن معدل وفيات الحيوانات الصغيرة بدأ في التزايد، ومعدل تجديد الذرية بدأ في التناقص".

وأضاف:" في الآونة الأخيرة، تم مع بداية هجرة الربيع لحيوانات الفظ تحرير بحر بيرنغ بالكامل تقريبا من الجليد. وينخفض في كثير من الأحيان بالكامل استخدام مرابض الحيوانات الثابتة على ساحل بحر بيرنغ في كامتشاتكا وتشوكوتكا. ومن ناحية أخرى، يستأنف استخدام المرابض المتلاشية سابقا على شواطئ بحر بيرنغ وبحر تشوكوتكا، حيث وصل عدد حيوانات الفظ إلى عشرات الآلاف من الأفراد، ويمكننا القول إنه "أمام أعيننا، تنتقل موائل حيوانات الفظ إلى الجزء القطبي الشمالي من نطاقها".

وحسب العالم، فمنذ عام 2015 سجل انخفاض معدلات بقاء النسل في مستعمرات حيوانات الفظ في بحر تشوكوتكا. "وإذا بلغ النسل السنوي نهاية القرن العشرين 19٪ من العدد الإجمالي للحيوانات، فإنه قد انخفض عامي 2018-2019 إلى 10٪. كما انخفضت نسبة الحيوانات الفتية التي تقل أعمارها عن سنة واحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية من 11٪ إلى 7٪".

المصدر: تاس