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روسيا.. اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر
Globallookpress magesandstories/blickwinkel
زنابق البحر
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تمكن علماء معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى من عزل مركبات لها خصائص مضادة للأورام من زنابق البحر.

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ويشير مصدر في المعهد، إلى أن زنابق البحر هي حيوانات بحرية لافقارية من نوع شوكيات الجلد. وهي مجموعة قديمة من الكائنات البحرية ذات الألوان الزاهية التي يفترض أنها تحميها من الحيوانات المفترسة.

ويقول: "اكتشف العلماء أن مركبات الكينون الموجودة في هذه الكائنات لها خصائص مفيدة محتملة- مضادة للالتهابات والفيروسات والأورام".

وقد تمكن الباحثون من عزل ثلاثة مركبات جديدة ثنائية الوحدات من زنبق Phanogenia gracilis ، تسمى فانوغراسيلين A-C. لقد ثبت أنها تظهر نشاطا مضادا للأكسدة وللميكروبات، كما أنها تزيد من بقاء الخلايا العصبية عند تعرضها للسموم العصبية روتينون.

ويشير الباحثون، إلى أن المركبات الثلاثة تبطئ نمو البكتيريا إيجابية الغرام S. aureus والفطريات الشبيهة بالخميرة C. albicans، كما تمنع تكوين الأغشية الحيوية لهذه الكائنات الحية الدقيقة، لذلك يمكن اعتبارها عوامل قوية مضادة للميكروبات.

المصدر: نوفوستي

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