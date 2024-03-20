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روسيا.. العثور على قطعة كهرمان تحتوي على نوع جديد من الدبابير القديمة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. العثور على قطعة كهرمان تحتوي على نوع جديد من الدبابير القديمة
amber museum
قطعة الكهرمان المكتشفة
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اكتشف أندرانيك مانوكيان الباحث العلمي في متحف الكهرمان في مقاطعة كالينينغراد قطعة كهرمان بداخلها جنس جديد لدبور قديم.

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وجاء في تقرير المتحف: "اكتشف الباحث أندرانيك مانوكيان في القسم العلمي بمتحف الكهرمان، جنسا ونوعا جديدا من الدبابير القديمة في عينة من كهرمان البلطيق في مجموعة المتحف".

وأطلق على الاكتشاف الجديد اسم Amberpoemenia. وهذه التسمية نتجت من الجمع بين الكلمة الإنجليزية العنبر (الكهرمان) مع الاسم اللاتيني للفصيلة الفرعية - Amberpoemenia أو "amber Wasp-poemenia". تمت تسمية النوع الجديد باسم عالم الحفريات الروسي المتميز والخبير في حيوانات "الكهرمان" ألكسندر كيريتشوك من معهد علم الحيوان التابع لأكاديمية العلوم الروسية في، سانت بطرسبورغ.

ووفقا لتقرير المتحف: "كشفت الدراسات أن Amberpoemenia kirejtshuki كان متكيفا بشكل جيد مع الظروف البيئية في غابة الكهرمان وكان يتغذى على الحشرات التي تتغذى على خشب شجرة الكهرمان".

المصدر: نوفوستي

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