صواريخ غربية في يد أوكرانيا وأخرى في الطريق

يواصل نظام كييف مطالبة واشنطن وحلفائها بتزويده بأي نوع من الصواريخ لقصف القرم في ظل تحذيرات موسكو، ومخاوف الغرب من رعونة زيلينسكي ومأموريه وعواقب ذلك على أوكرانيا وداعميها.

صواريخ ATACMS الأمريكية

صواريخ ATACMS "أرض-أرض" موجهة وتنتجها شركة "لوكهيد مارتن".

ويبلغ مداها 300 كم، وبمقدور المنظومة إطلاق عدة صواريخ في آن واحد وضرب الأهداف في عمق الأراضي الروسية.

ولا يزيد خطأها عن عدة أمتار ويمكن إطلاقها من راجمات مثل منظومة "هايمارس" الأمريكية وغيرها.

يبلغ طول الصاروخ 3.96 متر، وقطره 0.61 متر، وباع جناحه 1.4 متر، ووزنه 1320 كغ وزن رأسه القتالية 160 كغ.

ويتم التحكم به عبر "جي بي إس" أو نظام الملاحة الاستمراري، وقد تكون رأس الصاروخ تقليدية أو عنقودية أو غيرها.

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صواريخ Taurus الألمانية

ينتمي Taurus إلى أسرة الصواريخ التي قد تزود برؤوس قتالية مختلفة، ويمكن إطلاقه من المنصات البرية والجوية والبحرية وقادر على تدمير الأهداف على مسافة 500 كم ويمكن أن تحمله مقاتلات "إف – 16" التي وعد الغرب بتسليمها لأوكرانيا.

ويبلغ وزن الصاروخ عند الإطلاق 1300 كغ ويصل وزن رأسه القتالية إلى 480 كغ ومزود بمحرك توربيني ويحلق على ارتفاع 50 – 70 كم تفاديا للدفاعات الجوية وتصل سرعته إلى 1000 كم/ساعة.

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صواريخ Storm Shadow البريطانية

أرسلت بريطانيا إلى أوكرانيا عددا من صواريخ Storm Shadow بعيدة المدى قبل بداية هجوم قوات كييف المضاد الصيف الماضي.

ويصل مدى هذه الصواريخ 300 كم وتلقت لندن ضمانات من أوكرانيا بأن هذه الصواريخ سوف تستخدم فقط في ضرب الأهداف على "الأراضي الأوكرانية المحتلة"، وليس الأراضي الروسية.

وStorm Shadow (ظل العاصفة) صاروخ بريطاني فرنسي إيطالي طويل المدى من فئة صواريخ "كروز" يطلق من الجو (جو - أرض)، وبعد إطلاق الصاروخ لا يمكن توجيهه.

يبلغ وزن الصاروخ 1300 كيلوغرام وطوله 5.1 متر وقطره 0.7 متر. يبلغ وزن الرأس القتالية 450 كيلوغراما، ومداه 300 كلم وسرعته 1000 كيلومتر في الساعة. تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد 790 ألف جنيه استرليني. وقد تم تكييف هذه الصواريخ مع بعض القاذفات والمقاتلات الأوكرانية الميدانية مثل "سو-25" وغيرها.

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صواريخ SCALP الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الغرب لا يمكن أن يسمح لروسيا بالانتصار في النزاع الأوكراني، لذلك فإن فرنسا ستسلم أوكرانيا دفعة جديدة من صواريخ SCALP الفائقة الدقة.

وينتمي SCALP-EG (جو-أرض) إلى صواريخ "اضرب وانسى"، أي أنه لا يجب تتبع تحليقه إلى الهدف لأنه يوجّه إليه ذاتيا. ويركّب الصاروخ في الطائرة، وهو مزود بكاميرات عاملة بالأشعة تحت الحمراء ذات دقة عالية، وبمقدورها التعرف على الهدف.

ويصل مدى عمل نسخة الصاروخ القابلة للتصدير 250 كلم/ساعة، وتبلغ سرعتها 1163 كلم/ساعة. مع ذلك فإن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند كان قد أعلن في وقت سابق أن مدى عمل الصواريخ الفرنسية والبريطانية قد يبلغ 400 كيلومتر. وتزن الرأس القتالية للصاروخ 450 كلغ، وتبلغ كلفة صاروخ واحد من هذا نوع 850000 يورو.

يذكر أن المرفق الإنتاجي لشركة MBDA البريطانية الفرنسية المصنعة لصواريخ SCALP-EG يقع في فرنسا.

وقد استخدمت صواريخ SCALP-EG عام 2011 في ليبيا، وفي العراق عام 2015، وفي سوريا عام 2018.

وتوجد هذه الصواريخ في ترسانة كل من فرنسا وبريطانيا والسعودية وإيطاليا واليونان.

المصدر: RT