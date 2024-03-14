لوح منقوش بلغة "مفقودة" يصف "كارثة" حلّت بأربع مدن قبل 3300 عام

يصف لوح طيني عمره 3300 عام، اكتشف في عام 2023 في وسط تركيا، غزوا أجنبيا "كارثيا" للإمبراطورية الحثية، إحدى الدول القوية في العصر البرونزي.

وعثر عالم الآثار في المعهد الياباني لآثار الأناضول كيميوشي ماتسومورا، على اللوح الصغير في مايو من العام الماضي في آثار بوكلوكالي الحثية، التي تقع على بعد نحو 37 ميلا جنوب شرق العاصمة التركية أنقرة.

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ويقدم اللوح رؤى جديدة لفصل أكثر قتامة في تاريخ الإمبراطورية الحيثية التي ازدهرت في الأراضي الحالية في تركيا وسوريا والعراق من عام 1650 قبل الميلاد إلى نحو 1200 قبل الميلاد.

وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن الكثير عن الإمبراطورية الحثية ما يزال يكتنفه الغموض. ويرجع ذلك أساسا إلى عدم فك رموز لغتها حتى أوائل القرن العشرين، في ثلاثينيات القرن العشرين.

وتوجد على اللوح المكتشف نقوش باللغتين الحثية والحورية توضح تفاصيل الغزو المدمر الذي وقع في أربع مدن حيثية خلال فترة مضطربة من الحرب الأهلية.

ويعتقد العلماء أن اللوح تم استخدامه في احتفال ديني، وربما كان ذلك بمثابة نداء لتحقيق النصر من قبل الملك الحيثي.

وقام مارك ويدن، الأستاذ المساعد في لغات الشرق الأوسط القديمة في جامعة كوليدج لندن، بترجمة الأسطر الستة الأولى.

وبحسب ويدن، يقول النص إن أربع مدن، من بينها العاصمة هاتوسا، في "كارثة".

وفي الوقت نفسه، فإن الـ 64 سطرا المتبقية كانت بمثابة دعاء باللغة الحورية لطلب النصر.

Bible & Archaeology News, March 12

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Image Credit:

Kimiyoshi Matsumura, Japanese Institute of Anatolian Archaeology#archaeology#archeology#news#classics#historypic.twitter.com/Gla5H5YQQ8 — Bible & Archaeology (@biblearch) March 12, 2024

وأشار العلماء إلى أن اللغة الحورية ربما كانت تستخدم على الأرجح في الاحتفالات الدينية من قبل الحيثيين. ويبدو أن اللوح عبارة عن سجل لطقوس مقدسة قام بها أحد الملوك الحثيين.

وقال ويدن في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن العثور على اللوح الحوراني يعني أن الطقوس الدينية في بوكلوكالي كان يؤديها الملك الحثي. إنه يشير، على الأقل، إلى أن الملك الحثي جاء إلى بوكلوكالي وأدى الطقوس".

المصدر: ذي صن