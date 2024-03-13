روسيا..إنتاج الدفعة الأولى من أجزاء الدرونات المقاتلة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد

أفاد مصدر في شركة السفن المتحدة الروسية بأن العاملين في أحد المرافق الإنتاجية التابعة للشركة في مدينة سيفيرودفينسك بشمال روسيا قد أنتجوا أول دفعة من تجهيزات المسيّرات.

وأوضح المصدر أن المتخصصين في الشركة استجابوا لطلب الطباعة الثلاثية الأبعاد لبعض مكونات الدرونات والذي أرسلها إليهم سكان مقاطعة أرخانجلسك الشمالية الروسي.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان نشرته الشركة أن الأخصائيين في قسم الكهرباء والاتصالات في الشركة استفادوا من خبراتهم الكبيرة في مجال الهندسة والكهرباء وأدخلوا تعديلات في تصميم تجهيزات الدرونات لرفع فاعليتها باستخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد، ونفذوا تلك الأعمال بمبادرة منهم وعلى نفقتهم.

وقد تم تسليم الدفعة الأولى من تجهيزات الدرونات إلى فرع محلي لاتحاد قدامى الحرب. وستخضع منتجاتهم عما قريب لاختبارات، وسيتم بعد ذلك إرسالها إلى الجيش الروسي الذي سيستخدمها في العملية العسكرية الخاصة.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن القوات المسلحة الروسية بدأت العام الماضي في استلام الذخائر المنتجة صناعيا التي يمكن استخدامها في درونات تم تصنيعها لأغراض تجارية وخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا