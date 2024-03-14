روسيا.. البدء بتدريب طاقم غواصة "موجايسك" الجديدة في بحر البلطيق

باشر أفراد طاقم غواصة "موجايسك"، وهي أحدث غواصة روسية غير نووية، بالتدرب على تنفيذ مهمة "إل – 2" القتالية في بحر البلطيق.

وسيتدرب طاقم الغواصة غير النووية المتعددة المهام على الإبحار المنفرد مع الغطس إلى أعماق البحر.

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يذكر أن مهمة "إل – 2" هي جزء لا يتجزأ من برنامج إعداد الغواصة لتنفيذ المهام والتدريبات القتالية في مختلف الظروف العملياتية التكتيكية، وجاء ذلك في بيان نشره مصنع "أدميرالتيسكي ويرفي" في بطرسبورغ الذي يعتبر فرعا من شركة السفن الموحدة الروسية.

ويذكر أن "موجايسك" هي الغواصة الحديثة من مشروع "636.3"، وتم تصميمها في مكتب "روبين" للتصاميم البحرية، وتم بناؤها في مصنع "أدميرالتيسكي ويرفي" للسفن في بطرسبورغ. وتعتبر السفن الحربية من هذا المشروع امتدادا لمشروع "877 فارشافيانكا"، وتتضمن البحرية الروسية 11 سفينة من هذا النوع.

وجدير بالذكر أن سرعة الغواصة على سطح البحر 17 عقدة بحرية و20 عقدة بحرية تحت الماء، عمق الغطس 300 متر، مدى العمل 400 ميل بحري. الإزاحة على سطح البحر 2350 طنا، و3950 طنا تحت الماء، طول الغواصة 73 مترا، عرضها 10 أمتار، ويمكن أن تبقى الغواصة في البحر لمدة 45 يوما.

المصدر: روسيسكايا غازيتا