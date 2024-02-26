روسيا بصدد تطوير "غواصة مسيّرة ثقيلة" تستخدم لمرافقة الغواصات الاستراتيجية

يعمل مكتب "روبين" للتصاميم البحرية في بطرسبورغ على تطوير غواصة "فيدومي" المسيرة الثقيلة من مشروع "سوروغات"، المخصصة لمرافقة الغواصات الاستراتيجية.

وهذه المسيرة مزودة بمحرك كهربائي وبطارية كهربائية تضمن السير تحت الماء إلى مسافة 1500 كيلومتر، لترافق الغواصات الروسية الاستراتيجية.

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وأعلن الخبراء أن غواصتهم المسيّرة ستقوم بدراسة الأوضاع الجليدية واكتشاف حقول الألغام في البحر. كما يمكن استخدامها كوسيلة لترحيل الإشارات الواردة من الغواصة إلى الأقمار الصناعية، فضلا عن محاكاة غواصة صديقة وإنشاء هدف صوتي كاذب بغية تضليل غواصات العدو.

كما قال المطوّرون إن بطاريات الليثيوم الأيونية أو المولّدات الكهروكيميائية من جيل جديد قد تشكل أساسا لمحرك الغواصة المسيّرة.

فيما لم يذكر مكتب التصميم موعد انتهاء بناء الغواصة المسيّرة الجديدة وبدء اختباراتها.

المصدر: RT