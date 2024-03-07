محركات أوكرانية تفشل مشروع إنتاج دبابة "الخالد" الباكستانية

أثر التعاون العسكري مع أوكرانيا سلبا على حالة أسطول الدبابات الباكستاني حيث تعاني دبابات "الخالد" من مشكلات متعلقة بالمحركات.

يذكر أن محركات 6ТД-2 بقدرة 1200 حصان كانت تنتج سابقا في خاركوف الأوكرانية. أما الآن فتوقفت الصناعة الأوكرانية عن إنتاجها المتسلسل.

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جدير بالذكر أن "الخالد" تم تطويرها على أساس "دبابة "تي-72"، وتم تزويدها بمدفع عيار 125 ملم وآلية تعمير مقتبسة من "تي – 72" السوفيتية الصنع.

ومن أجل حل المشكلة اشترت السلطات الباكستانية من الصين دبابات VT-4 المعروفة كذلك كـ МВТ-3000، وتنتج تلك الدبابات الآن محليا بترخيص صيني. وأطلق على النموذج المعدل منها اسم Haider، وتم الكشف عنها في الحفل الاستعراضي الخاص.

المصدر: روسيسكايا غازيتا