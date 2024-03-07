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محركات أوكرانية تفشل مشروع إنتاج دبابة "الخالد" الباكستانية

العلوم والتكنولوجيا

محركات أوكرانية تفشل مشروع إنتاج دبابة
topwar.ru
دبابة " الخالد" الباكستانية
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أثر التعاون العسكري مع أوكرانيا سلبا على حالة أسطول الدبابات الباكستاني حيث تعاني دبابات "الخالد" من مشكلات متعلقة بالمحركات.

يذكر أن محركات 6ТД-2 بقدرة 1200 حصان كانت تنتج سابقا في خاركوف الأوكرانية. أما الآن فتوقفت الصناعة الأوكرانية عن إنتاجها المتسلسل.

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جدير بالذكر أن "الخالد" تم تطويرها على أساس "دبابة "تي-72"، وتم تزويدها بمدفع عيار 125 ملم وآلية تعمير مقتبسة من "تي – 72" السوفيتية الصنع.

ومن أجل حل المشكلة اشترت السلطات الباكستانية من الصين دبابات VT-4 المعروفة كذلك كـ МВТ-3000، وتنتج تلك الدبابات الآن محليا بترخيص صيني. وأطلق على النموذج المعدل منها اسم Haider، وتم الكشف عنها في الحفل الاستعراضي الخاص.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

 

 

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