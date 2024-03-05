الميزات الفريدة لدبابة "أرماتا" الروسية

أحدثت الدبابة T-14 (أرماتا) الجديدة ثورة في مفهوم بناء الدبابات، حيث تكمن ميزتها الرئيسية في برج غير مأهول وكبسولة مدرعة معزولة للطاقم.



ويشير الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هذه الميزة تسمح بإمكانية إطلاق النار على الأهداف أوتوماتيكيا، مما يزيد من أمان الدبابة.

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ويقول ليونكوف: "يعتبر تصميم الدبابات القتالية الحديثة في الواقع استمرارا للتصميم الذي ابتكر قبل الحرب العالمية الثانية، أي برج مأهول ميكانيكي ومقصورة قتال ومحرك. أما تصميم دبابة (أرماتا) فقد قلب هذا النهج لأنها أول دبابة قتال رئيسية، وحدتها القتالية غير مأهولة، وليس فيها طاقم. أي أن طاقم الدبابة محمي في كبسولة مدرعة. وبواسطة هذه الكبسولات المدرعة تقسم مناطق المركبة القتالية، ما يزيد من قدرة الدبابة على البقاء. أي أن حجرة القتال معزولة، بالإضافة إلى وجود حماية من الخارج، أي أن الدبابة يمكنها إطلاق النار أوتوماتيكيا على أهداف محددة، حيث يسمح جهاز التحميل الآلي باختيار أنواع القذائف المناسبة لهذا لهدف أو ذاك".

ويشير الخبير العسكري، إلى أن هذا التصميم الفريد في إنشاء السلاح الرئيسي للقوات البرية ابتكره المصممون الروس، ويختلف جذريا عن تصاميم الدبابات الأخرى.

ويذكر أن الدبابة (أرماتا) مزودة بمدفع أملس عيار 125 ملم، ودرع، وإلكترونيات بسيطة، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 80 كلم/ساعة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"