"أبو الذكاء الاصطناعي العام" يطلق تنبؤات مثيرة للقلق

يعتقد عالم الكمبيوتر، بن غورتزل، الذي ساعد في نشر مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI)، أن الذكاء الاصطناعي على وشك تحقيق "انفجار هائل" في الذكاء الخارق.

وقال غورتزل، أثناء اختتام قمة حول AGI ترعاها جزئيا شركته الخاصة SingularityNET في بنما: "يبدو أننا سنتمكن من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام على مستوى الإنسان، وربما أعلى، في غضون 3 إلى 8 سنوات قادمة. وبمجرد تحقيق ذلك، يمكن الحصول على الذكاء الاصطناعي العام الخارق بشكل جذري".

ورغم اعتراف غورتزل، الذي يطلق عليه "أبو الذكاء الاصطناعي العام"، بأنه "قد يكون مخطئا"، استمر في التنبؤ بأن النصائح التحذيرية الناجمة عن "مبادئ التحفظ" لدى الروبوت، ستكون العائق الوحيد أمام الذكاء الاصطناعي الخارق والمتقدم للغاية.

وقال غورتزل: "لم يقم أحد بإنشاء ذكاء اصطناعي عام على المستوى البشري [AGI] حتى الآن؛ لا أحد لديه معرفة قوية متى سنصل إلى هناك".

وفي السنوات الأخيرة، درس غورتزل مفهوما يسميه "الذكاء الاصطناعي الفائق" (ASI)، يعرّفه بأنه ذكاء اصطناعي متقدم للغاية بحيث يتطابق مع قوة الدماغ والقوة الحاسوبية للحضارة الإنسانية.

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واستشهد غورتزل بالعمل المحدّث الذي أجراه عالم الكمبيوتر في غوغل، راي كورزويل، حيث طور نموذجا تنبؤيا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي العام سيكون قابلا للتحقيق في عام 2029.

كما أشار غورتزل إلى التحسينات الأخيرة في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) خلال السنوات القليلة الماضية، التي كشفت للكثيرين "إمكانات الذكاء الاصطناعي".

وأخيرا، تحول عالم الكمبيوتر إلى أبحاث البنية التحتية الخاصة به المصممة للجمع بين أنواع مختلفة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي أطلق عليها اسم "OpenCog Hyperon".

وستدمج البنية التحتية الجديدة بين أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر نضجا، مثل ماجستير إدارة الأعمال والأشكال الجديدة من الذكاء الاصطناعي التي قد تركز على مجالات أخرى من التفكير المعرفي تتجاوز اللغة، سواء كانت الرياضيات أو الفيزياء أو الفلسفة، للمساعدة في إنشاء ذكاء اصطناعي حقيقي أكثر شمولا.

يذكر أنه في مايو 2023، قال غورتزل إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على استبدال 80% من الوظائف البشرية "في السنوات القليلة المقبلة". وأوضح في قمة الويب التي انعقدت في ريو دي جانيرو ذلك الشهر: "تقريبا كل وظيفة تتضمن أعمالا ورقية، يجب أن تكون قابلة للتشغيل الآلي".

وأضاف غورتزل أنه لا يرى في هذا أمرا سلبيا، مؤكدا أنه سيسمح للناس "بالعثور على أشياء أفضل للقيام بها في حياتهم بدلا من العمل من أجل لقمة العيش".

المصدر: ديلي ميل