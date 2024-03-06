لأصحاب الترب القاحلة.. مستحضر جديدة من روسيا لزيادة الخصوبة

ابتكر علماء جامعة استراخان مستحضار ميكروبيولوجيا يضاعف مستوى خصوبة التربة في المناطق القاحلة، التي تشمل المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.

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ويشير المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI)، إلى أن أساس هذا المستحضر هو البكتيريا الأكتينية التي تساعد في الاحتفاظ بعنصر النتروجين المهم للنباتات في التربة. وقد استكمل الباحثون بهذا مجمع المركبات التي تساعد على مكافحة أمراض المحاصيل الشائعة.

ويقول مصدر في (NTI): "تمكن علماء جامعة أستراخان من ابتكار مستحضر ميكروبيولوجي لتحسين النظم الإيكولوجية للتربة في مناطق المناخ الجاف وارتفاع درجة حرارة الهواء. سيساعد هذا المستحضر في حل مشكلات التصحر وزيادة خصوبة التربة وحالة البيئية الزراعية الطبيعية".

ووفقا للمشرفة على المشروع ليليت غريغوريان، الاستاذ المشارك في قسم التكنولوجيا الحيوية وتربية الأحياء المائية وعلوم التربة وإدارة الأراضي في الجامعة، سيسمح استخدام المستحضر الجديد بمضاعفة محتوى الدبال في التربة ( مؤشر تقييم مستوى خصوبة التربة). وهذا ما تؤكده نتائج التجارب الميدانية التي استمرت ثلاث سنوات.

وتقول غريغوريان: "إن فك "شفرة الصحراء" هو الهدف النهائي لهذا البحث طويل الأمد، ما ستسمح بإنشاء بكتيريا مقاومة للظروف غير المواتية التي يمكن أن تحسن حالة التربة في المناطق القاحلة وتعزز انتشارالنباتات التي تتحمل الجفاف فيها".

المصدر: تاس