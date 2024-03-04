"روستيخ" الروسية تستأنف إنتاج طائرات "A-50" الرادارية المطوّرة (فيديو)

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها ستستأنف إنتاج طائرات "A-50" المطوّرة المخصصة للاستطلاع الراداري والإنذار المبكر.

وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة، سيرغي تشيميزوف:"تستأنف "روستيخ" إنتاج طائرات A-50، هناك حاجة بالطبع لهذه الطائرات، وسنقوم بتصنيعها. الطائرة ليست ضرورية لجيشنا فحسب، ولكنها مطلوبة بشكل جيد جدا للتصدير لدول أخرى".

وكانت بعض التقارير قد أشارت في خريف عام 2023 إلى أن روسيا تعمل على تحديث طائرة أخرى من طائرات "A-50" التي تملكها إلى المستوى "A-50U"، وتم توسيع قدرات الطائرة على اكتشاف الأهداف وتقديم البيانات اللازمة عن الوسائل الضرورية للتعامل مع تلك الأهداف، وأن أعمال التحديث تديرها شركتا "فيغا" وبيرييف"، إذ تعمل الأولى على تطوير الإلكترونيات الخاصة بالطائرة، فيما تتولى الأخرى تحديث الطائرة نفسها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرات "A-50" الروسية ساهمت بشكل فعال في العملية العسكرية الخاصة، وباستخدام معلوماتها، تمكنت أنظمة "S-400" المضادة للأهداف الجوية من إسقاط 24 طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خمسة أيام فقط.

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و"A-50" هي نسخة معدلة عن طائرات "Il-76"، مجهزة برادارات يمكنها رصد الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 600 كلم، ورصد الأهداف الأرضية على مسافة تصل إلى 300 كلم، وتسمح المعدات الموجودة فيها بتتبع ما يصل إلى 300 هدف في وقت واحد، وإرسال المعلومات التي تتعلق بالأهداف إلى الطائرات الحربية ومنظومات الدفاع الجوي.

وتم تطوير قدرات هذه الطائرة لاكتشاف الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة بما فيها المروحيات والصواريخ المجنحة، حتى في ظروف التشويش الإلكتروني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا