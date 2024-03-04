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روسيا.. ابتكار شرائط عضوية لشحن أجهزة تنظيم ضربات القلب

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار شرائط عضوية لشحن أجهزة تنظيم ضربات القلب
Press service of UrFU / Andrey Ushakov
نموذج الشريط المبتكر
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ابتكر باحثون من روسيا والبرتغال شريطا عضويا جديدا يمكنه توليد الطاقة الكهربائية تحت تأثير العوامل الميكانيكية والحرارية. أي يمكنه شحن بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب داخل الجسم.

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ويشير مصدر في قسم الاتصالات العلمية بجامعة الأورال الفيدرالية في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن الشرائط المبتكرة ستقلل من عدد العمليات الجراحية التي تجرى لاستبدال البطاريات المستهلكة.

ويقول دينيس أليكين مدير مختبر المواد النانوية الوظيفية والأجهزة النانوية في الجامعة: "لقد حصلنا على شرائط من ثنائي فينيل ألانين (حمض أميني موجود في البروتين)، تولد الكهرباء تحت التأثير الميكانيكي أو الحراري. وسيكون استخدامها مفيدا بصورة خاصة لابتكار أجهزة تنظيم ضربات القلب الموجودة داخل جسم الإنسان. وعند الحركة أو نبض القلب، تولد هذه الشرائط تيارا يتراكم في بطاريات جهاز تنظيم ضربات القلب".

ويضيف: "يمكن أن يرفض الجسم نظائرها غير العضوية، لأنها لا تندمج جيدا مع العناصر البيولوجية. وثنائي فينيل ألانين كمادة عضوية متوافق حيويا، وهو أمر مهم لابتكار أجهزة داخلية أو غيرها. مثل أجهزة الاستشعار المصنوعة من المواد العضوية التي يرتديها البشر، سوف تسبب تهيجا أقل من نظائرها المصنوعة من البوليمرات غير العضوية".

المصدر: تاس

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