اكتشاف ثوري .. تحديد آلية اختباء الخلايا السرطانية في مراحلها المبكرة

يعد اكتشاف وقتل الخلايا التي تكتسب طفرات سرطانية أحد أدوار جهاز المناعة الأساسية. ومع ذلك، فإن بعض الخلايا السرطانية في مراحلها المبكرة تتمكن من التخفي وتتطور إلى أورام أكثر تقدما.

وحددت دراسة جديدة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد دانا فاربر للسرطان استراتيجية تساعد هذه الخلايا السرطانية على تجنب الكشف المناعي.

ووجد الباحثون أنه في وقت مبكر من تطور سرطان القولون، يمكن للخلايا التي تنشط جينا يسمى SOX17 أن تصبح غير مرئية بشكل أساسي لجهاز المناعة.

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ويمكن لهذا الاكتشاف أن يمهد الطريق لأساليب جديدة وأكثر فعالية لعلاجات السرطان، ما يقربنا خطوة من الفوز في المعركة ضد هذا المرض الفتاك.

وعادة ما يكون SOX17 نشطا فقط أثناء التطور الجنيني، ويتم تشغيله مرة أخرى بشكل ملحوظ خلال بدايات سرطان القولون.

ويدرك العلماء الآن أن SOX17 يمنح الخلايا الخبيثة السابقة للسرطان عباءة تخفّي. ويقوم SOX17 بتخريب قدرة الخلية حتى على سماع الإنذار الذي ترسله الخلايا المناعية إلى الخلايا السرطانية.

ويمنع بذكاء إنشاء مستقبلات للإنترفيرون غاما – وهو سلاح حيوي لجهاز المناعة. ومن دون هذه المستقبلات، يتم تجاهل دعوة السرطان إلى التدمير الذاتي.

و"خيانة" SOX17 لا تتوقف عند هذا الحد، حيث أنه يعيق إنتاج بروتينات معقد التوافق النسيجي الكبير (MHC)، المسؤولة عن تنبه جهاز المناعة إلى وجود خلية سرطانية. وعلاوة على ذلك، فإنه يعمل على إسكات إنتاج الخلية للكيموكينات، إشارات الاستغاثة التي تقوم عادة بتجنيد الخلايا التائية لتدمير الخلية المارقة (التي يمكن أن تصبح سرطانية).

التغلب على الخلايا السرطانية عن طريق استهداف SOX17

إذا تمكن الأطباء من إيجاد طريقة لإيقاف تشغيل SOX17 أو تعطيل المسار الذي يثيره، فقد تفقد السرطانات في مراحلها المبكرة قدرتها على التخفي.

ويوضح عمر يلماز، أستاذ علم الأحياء المساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "إن تنشيط SOX17 هو خطوة حاسمة تحمي الخلايا السرطانية من الجهاز المناعي. وإذا تمكنا من تثبيط SOX17، فقد نكون أكثر قدرة على الوقاية من سرطان القولون".

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ويبدأ سرطان القولون غالبا في الخلايا الجذعية المعوية، والتي يتمثل دورها في تجديد بطانة الأمعاء باستمرار. وهذه الخلايا السرطانية طويلة العمر معرضة لتراكم الطفرات التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين الاورام الحميدة السابقة للتسرطن ، والتي يمكن أن تتطور في النهاية إلى سرطان القولون النقيلي.

ومن اللافت للنظر أن الجهاز المناعي انتعش عندما قام الباحثون بزراعة عضيات أورام القولون مع تعطيل SOX17 وزرعوها في الفئران. وهذا يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لاستهداف SOX17 كوسيلة لاكتشاف سرطان القولون وتدميره خلال مراحله المبكرة الأكثر ضعفا.

وبعد الزرع، أظهرت الأورام زيادة كبيرة في التعبير عن الجين SOX17. وإحدى الطرق التي يتم بها ذلك هي خلق بيئة مثبطة للمناعة. ويتم ذلك عن طريق منع الخلايا السرطانية من تكوين مستقبلات للإنترفيرون غاما، وهو جزيء رئيسي في الجهاز المناعي يحارب السرطان.

ومن دون هذه المستقبلات، يمكن للخلايا السرطانية والمحتمل أن تصبح سرطانية أن تتجاهل الإشارات التي تؤدي عادة إلى تدميرها.

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ويوضح يلماز: "أحد الأدوار الرئيسية لـ SOX17 هو إيقاف مسار إشارات إنترفيرون غاما في خلايا سرطان القولون والمستقيم وخلايا الورم الحميد السابقة للتسرطن. ومن خلال إيقاف تشغيل إشارات مستقبلات إنترفيرون غاما في الخلايا السرطانية، تصبح الخلايا السرطانية مخفية عن الخلايا التائية ويمكن أن تنمو في وجود جهاز مناعي".

ووجد الباحثون أنه من خلال القضاء على SOX17 في نماذج أورام القولون، تمكن الجهاز المناعي من مهاجمة الأورام بنجاح. ويشير هذا إلى أن استهداف SOX17 يمكن أن يكون علاجا قويا في مرحلة مبكرة لسرطان القولون.

ومن المثير للاهتمام أن تعبير SOX17 يتناقص عندما يصبح سرطان القولون أكثر عدوانية. وهذا يعني أن آليات أخرى تتولى المسؤولية مع تقدم السرطان.

وفي حين أنه من الصعب استهداف SOX17 بشكل مباشر، فإن الباحثين يهدفون إلى تحديد البروتينات التي يتفاعل معها، ما يوفر أهدافا دوائية بديلة محتملة.

ويأملون أيضا في العثور على ما يحفز تنشيط SOX17 في مراحل السرطان المبكرة.

المصدر: Interesting Engineering